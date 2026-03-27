27 марта, 05:00

Пасха подорожала на 15%: эксперт рассказала, на чем можно сэкономить почти 1000 рублей

Доцент Борисова: Пасхальный набор в 2026 году подорожал на 15%

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Пасхальный набор в 2026 году подорожал на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом, комментируя расчеты пасхального индекса, рассказала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

По ее словам, сильнее всего за год выросли в цене творожная пасха и кагор. Первая прибавила 25%, вторая — 21%. Меньше всего изменились цены на полотенце, кулич и корзину — рост по этим позициям составил 11–13%. Эксперт пояснила, что такая динамика связана сразу с двумя факторами. Речь идет о сезонном подорожании некоторых продуктов, в том числе творога, а также о росте спроса перед самим праздником. При этом, как отметила Борисова, после Пасхи стоимость большинства таких товаров может скорректироваться вниз. Причиной станет снижение покупательской активности после завершения праздничного периода.

Семьи с небольшим достатком могут сэкономить порядка 950 рублей, используя прошлогоднее полотенце и корзину для праздника. В этом случае на подготовку будет потрачено 2 740 рублей. С целью экономии часть товаров стоит приобретать уже сейчас: украшения для яиц, сами яйца, сладости, а также полотенце и корзину. Это позволит подобрать наиболее понравившиеся образцы по доступным ценам

Ольга Борисова

доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ

Семьи с небольшим достатком могут сэкономить порядка 950 рублей, используя прошлогоднее полотенце и корзину для праздника. В этом случае на подготовку будет потрачено 2 740 рублей. С целью экономии часть товаров стоит приобретать уже сейчас: украшения для яиц, сами яйца, сладости, а также полотенце и корзину. Это позволит подобрать наиболее понравившиеся образцы по доступным ценам
Семьи с небольшим достатком могут сэкономить порядка 950 рублей, используя прошлогоднее полотенце и корзину для праздника. В этом случае на подготовку будет потрачено 2 740 рублей. С целью экономии часть товаров стоит приобретать уже сейчас: украшения для яиц, сами яйца, сладости, а также полотенце и корзину. Это позволит подобрать наиболее понравившиеся образцы по доступным ценам

Ближе к празднику выбор обычно становится меньше, а на полках чаще остаются более дорогие товары, добавила собеседница Life.ru.

LIFE.ru рассчитал «пасхальный индекс»
LIFE.ru рассчитал «пасхальный индекс»

