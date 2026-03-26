Трамп заявил, что не знает, удастся ли заключить сделку с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, удастся ли Вашингтону и Тегерану достичь договорённостей о прекращении конфликта. Свои слова он произнёс на заседании кабинета в Белом доме.
Глава Белого дома утверждает, что именно иранская сторона умоляет о заключении сделки, подчеркнув, что сам он таких просьб не выдвигает. По его словам, Тегерану следовало согласиться на это ещё четыре недели или даже два года назад, но сейчас он не уверен, что договориться получится, и сомневается, хотят ли этого сами США.
К слову, ранее Дональд Трамп пояснил, почему называет происходящее с Ираном военной операцией, а не войной. По словам американского лидера, ему дали понять, что слово «война» лучше не употреблять.
