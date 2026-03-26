Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 15:25

Трамп заявил, что не знает, удастся ли заключить сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, удастся ли Вашингтону и Тегерану достичь договорённостей о прекращении конфликта. Свои слова он произнёс на заседании кабинета в Белом доме.

Глава Белого дома утверждает, что именно иранская сторона умоляет о заключении сделки, подчеркнув, что сам он таких просьб не выдвигает. По его словам, Тегерану следовало согласиться на это ещё четыре недели или даже два года назад, но сейчас он не уверен, что договориться получится, и сомневается, хотят ли этого сами США.

Трамп обвинил Украину во вмешательстве в американские выборы
К слову, ранее Дональд Трамп пояснил, почему называет происходящее с Ираном военной операцией, а не войной. По словам американского лидера, ему дали понять, что слово «война» лучше не употреблять.

Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar