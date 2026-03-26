Начальник колонии для больных туберкулёзом в Угличе задержан за взятку

Начальник лечебно-исправительной колонии для больных туберкулёзом в Угличе задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области. По данным ведомства, задержание провели сотрудники Главного управления собственной безопасности ФСИН России совместно с УФСБ и отделом собственной безопасности регионального УФСИН.

«По подозрению в получении взятки задержан начальник ФКУ ЛИУ-9 УФСИН России по Ярославской области полковник внутренней службы Исламов З. И.» — сообщили в УФСИН.

Управление Следственного комитета РФ по Ярославской области возбудило уголовное дело. С фигурантом проводятся неотложные следственные действия.

Ранее Хамовнический суд Москвы получил ходатайство прокуратуры о применении особого порядка судебного разбирательства в отношении бывшего начальника 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны генерала Константина Кувшинова. Он проходит по делу о мошенничестве при закупках медицинского оборудования.