Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 марта, 15:23

Начальник колонии для больных туберкулёзом в Угличе задержан за взятку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Начальник лечебно-исправительной колонии для больных туберкулёзом в Угличе задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области. По данным ведомства, задержание провели сотрудники Главного управления собственной безопасности ФСИН России совместно с УФСБ и отделом собственной безопасности регионального УФСИН.

«По подозрению в получении взятки задержан начальник ФКУ ЛИУ-9 УФСИН России по Ярославской области полковник внутренней службы Исламов З. И.» — сообщили в УФСИН.

Управление Следственного комитета РФ по Ярославской области возбудило уголовное дело. С фигурантом проводятся неотложные следственные действия.

Депутата из Башкирии приговорили к 10 годам за взятку и мошенничество

Ранее Хамовнический суд Москвы получил ходатайство прокуратуры о применении особого порядка судебного разбирательства в отношении бывшего начальника 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны генерала Константина Кувшинова. Он проходит по делу о мошенничестве при закупках медицинского оборудования.

Александра Мышляева
