Закрытая встреча Путина с бизнесом закончилась спустя 2 часа

Закрытая встреча российского лидера Владимира Путина с предпринимателями длилась почти два часа.

Президент по традиции пообщался с представителями бизнеса после пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Напомним, сегодня состоялось заседание съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Выступая перед бизнесменами, Путин призвал их активнее включаться в международное сотрудничество в рамках БРИКС. Глава государства также отметил, что власти особенно поддержат внедрение бизнесом решений в трёх ключевых сквозных технологиях — искусственном интеллекте, автономных системах и цифровых платформах.