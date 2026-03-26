Закрытая встреча Путина с бизнесом закончилась спустя 2 часа
Закрытая встреча российского лидера Владимира Путина с предпринимателями длилась почти два часа.
Президент по традиции пообщался с представителями бизнеса после пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Напомним, сегодня состоялось заседание съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Выступая перед бизнесменами, Путин призвал их активнее включаться в международное сотрудничество в рамках БРИКС. Глава государства также отметил, что власти особенно поддержат внедрение бизнесом решений в трёх ключевых сквозных технологиях — искусственном интеллекте, автономных системах и цифровых платформах.
