Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 15:40

Прокурор запросил пожизненный срок для лидера ОПГ Кости Большого

Константин Пискарёв в молодости. Обложка © СК РФ

Константин Пискарёв в молодости. Обложка © СК РФ

Прокурор запросил пожизненное заключение для лидера преступной группировки Константина Пискарева, известного по кличке Костя Большой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фигуранта просят отправить отбывать наказание в колонию особого режима. Ему вменяют бандитизм, 21 убийство, покушение на четырёх человек, а также незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие полагает, что организованная преступная группировка действовала в Москве и Подмосковье с 1998 по 2011 год.

ОПГ Пискарева считалась одной из самых жестоких в столице. Среди её жертв оказались члены его банды, бизнесмены и чиновник Министерства юстиции. Главарь, по данным следствия, предпочитал расправляться с ними лично.

От пауэрлифтинга до убийства: Как Костя Большой создал самую жестокую ОПГ Москвы

Ранее Life.ru писал, что сегодня Басманный суд Москвы вынес приговор по делу об убийстве, совершённом в центре столицы ещё в 2008 году. Фигурантами являются двое мужчин 1987 года рождения. Следствие установило, что 10 ноября того года злоумышленники напали на незнакомого молодого человека на стадионе «Металлург» на улице Новая Дорога и избили его до смерти.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Прокуратура
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar