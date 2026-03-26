Прокурор запросил пожизненный срок для лидера ОПГ Кости Большого

Прокурор запросил пожизненное заключение для лидера преступной группировки Константина Пискарева, известного по кличке Костя Большой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фигуранта просят отправить отбывать наказание в колонию особого режима. Ему вменяют бандитизм, 21 убийство, покушение на четырёх человек, а также незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие полагает, что организованная преступная группировка действовала в Москве и Подмосковье с 1998 по 2011 год.

ОПГ Пискарева считалась одной из самых жестоких в столице. Среди её жертв оказались члены его банды, бизнесмены и чиновник Министерства юстиции. Главарь, по данным следствия, предпочитал расправляться с ними лично.

Ранее Life.ru писал, что сегодня Басманный суд Москвы вынес приговор по делу об убийстве, совершённом в центре столицы ещё в 2008 году. Фигурантами являются двое мужчин 1987 года рождения. Следствие установило, что 10 ноября того года злоумышленники напали на незнакомого молодого человека на стадионе «Металлург» на улице Новая Дорога и избили его до смерти.