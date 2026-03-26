Экс-замгубернатора Брянской области брал взятки алкоголем, бензином и ядом

Бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко получал взятки услугами и товарами, среди которых был алкоголь, конфеты, автомобильные шины, а не только деньгами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных кругах.

«[В материалах дела фигурируют] мобильные телефоны, наушники, стройматериалы для бани, подарочные карты магазинов, алкогольные напитки и кондитерские изделия, услуги мойки авто, заправка авто бензином, услуга уборки снега, снегоуборочная машина, строительная плитка, автомобильные шины и тормозные диски», — пояснил собеседник агентства.

Самыми необычными взятками были букеты цветов и даже крысиный яд. Тем не менее экс-чиновник чаще всего брал деньги за своё покровительство при подписании гоконтрактов. Общий размер взяток мог превысить 4,6 миллиона рублей. Кроме того, следователи нашли у Тимошенко недвижимое имущество на общую сумму более 63 млн рублей, а также деньги и автомобили на 34 млн рублей.

Напомним, в отношении Сергея Тимошенко возбуждено уголовное дело по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его сыну Антону инкриминируют посредничество во взяточничестве. Экс-замглавы Брянской области получил более 4 млн рублей взяток в 2019-2021 гг. от подрядчиков, курируя стройки по госконтрактам. Деньги брал за покровительство и помощь с новыми проектами. Также Тимошенко получал в качестве взяток имущество.