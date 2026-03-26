Трамп заявил, что операция США в Иране идёт быстрее плана

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция в Иране развивается быстрее, чем планировалось изначально. Об этом он сообщил в ходе первого заседания своего кабинета с момента начала операции. По словам американского лидера, Вашингтон закладывал на выполнение миссии от четырёх до шести недель.

«Мы оценивали, что на выполнение нашей миссии потребуется примерно от четырёх до шести недель, но мы значительно опережаем график», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты не получили от НАТО никакой поддержки в ходе военной операции против Ирана, и Вашингтон этого никогда не забудет. По словам президента, государства-участники НАТО не предприняли ни одного шага, чтобы помочь Вашингтону в нынешней ситуации.