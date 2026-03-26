26 марта, 16:08

Начальник розыска отправил осуждённых строить дом себе и матери в Кузбассе

В Кузбассе глава угрозыска использовал осуждённых для строительства дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexkich

В Новокузнецке начальника уголовного розыска отправили под домашний арест за то, что он использовал осуждённых как бесплатную рабочую силу. Об этом сообщили в объединённом пресс-центре судов Кемеровской области.

По версии следствия, с января по сентябрь 2025 года высокопоставленный полицейский привлекал осуждённых, не желавших отбывать наказание, к выполнению строительных, ремонтных и хозяйственных работ. Нелегальные рабочие трудились на двух объектах — в доме самого фигуранта и его матери.

В отношении начальника отдела полиции «Куйбышевский» возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста — фигурант не сможет покидать жилище и общаться с лицами, не указанными в постановлении. Расследование находится на контроле вышестоящих органов МВД и прокуратуры.

Начальника тюремной больницы под Ярославлем задержали по подозрению во взятке
Начальника тюремной больницы под Ярославлем задержали по подозрению во взятке

Ранее стало известно, что начальник лечебно-исправительной колонии для больных туберкулёзом в Угличе задержан по подозрению в получении взятки. Задержание провели сотрудники Главного управления собственной безопасности ФСИН России совместно с УФСБ и отделом собственной безопасности регионального УФСИН.

Александра Мышляева
