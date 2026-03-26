Силы ПВО за пять часов уничтожили 96 дронов ВСУ над регионами России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Denisenko
Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 96 украинских беспилотников самолётного типа. Атака велась сразу по нескольким регионам РФ, сообщили в Министерстве обороны.
В ведомстве уточнили, что речь идёт об интервале с 13:00 до 18:00 по московскому времени. Беспилотники ликвидированы над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Новгородской, Тверской, Тульской областей, Республики Крым и Московского региона.
Ранее выяснилось, что Вильнюс, Рига и Таллин перешли от скрытых эпизодических согласований к официальному разрешению на пролёт украинских дронов через свою территорию для атак по российскому северо-западу. Если раньше страны Прибалтики действовали с оглядкой на возможную эскалацию, то теперь подобная практика оформлена на уровне государственной политики — речь идёт о целях в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.