«Лежал так, словно спит»: Раскрыты детали смерти звезды сериала «Баффи — истребительница вампиров»

Тело 54-летнего актёра Николаса Брендона, известного зрителям по роли в культовом сериале «Баффи — истребительница вампиров», обнаружил близкий друг, который остался у актёра на ночь, чтобы оказать поддержку. Утром приятель нашёл Брендона мёртвым. Об этом сообщает издание People.

«Покойный проживал один и был обнаружен давним другом, который оставался у него на ночь, чтобы оказать помощь. Следователи изучают недавно опубликованные видеозаписи как потенциальное доказательство перенесённой ранее болезни», — говорится в сообщении.

Точная причина смерти пока не называется. Родные и близкие предполагают, что актёр ушёл из жизни по естественным причинам во сне. Известно, что в последние годы у Николаса Брендона были серьёзные проблемы со здоровьем: врождённый порок сердца, перенесённый сердечный приступ и несколько операций на позвоночник.

Николас Брендон получил широкую известность благодаря роли Ксандера Харриса в культовом сериале «Баффи — истребительница вампиров», который выходил с 1997 по 2003 год. В последние годы актёр редко появлялся на экранах и боролся с болезнями.