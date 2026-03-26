В Японии мать-одиночка нашла скрывающегося отца ребёнка с помощью ИИ

В Японии женщина смогла при помощи искусственного интеллекта разыскать предполагаемого отца своего сына и даже разобраться в тонкостях судебного процесса, чтобы оформить необходимые заявления. Детали истории публикует The Mainichi.

51-летняя женщина одна занимается воспитанием сына, которому недавно исполнилось 17 лет. Японка рассказала, что ребёнок был зачат «при трагических обстоятельствах». Долгие годы она одна растила сына, не зная ничего о его биологическом отце, также всё это время женщина не получала алименты. Желая восстановить справедливость, японка решила обратиться в суд. Не имея денег на юристов, она воспользовалась ИИ-технологиями.

Женщина сама разобралась в юридической процедуре и составила необходимые документы для подачи в семейный суд. Заявление у неё приняли. Но возник вопрос о личности и месте нахождения предполагаемого отца, который в деле должен был выступать в роли ответчика. Тогда ей пришлось самостоятельно вести поиски. Сделать это она смогла тоже через ИИ.

Японка нашла информацию о старом месте работы мужчины, проанализировала все реестры компаний и определили возможный адрес отца своего сына. Сейчас уведомление уже отправлено мужчине. Первое судебное слушание состоится уже в апреле. Женщина просит взыскать с ответчика алименты за все годы, для этого только предстоит провести ДНК-тест о точном установлении отцовства.

