В Карелии мать обвиняет врачей в смерти младенца и не забирает тело из морга

Жительница Карелии отказалась забирать тело младенца из морга и обвинила врачей в смерти сына. Речь идёт о происшествии в Приозёрской больнице Ленинградской области. Об этом женщина рассказала изданию E1.ru.

По словам Анастасии, она обратилась в больницу с ребёнком в тяжёлом состоянии. У младенца наблюдались спазмы, изменение цвета кожи и признаки дезориентации, однако медики сочли симптомы проявлением колик.

«Мамочка, перестаньте вы истерить. Никуда мы вас с кишечными коликами отправить не можем», — поделилась женщина.

Анастасия утверждает, что в медучреждении отсутствовали специалист по УЗИ и лаборант для проведения анализов. Она просила направить ребёнка в Санкт-Петербург, но получила отказ. Состояние младенца ухудшилось, спустя несколько часов он скончался. Позднее, по словам матери, выяснилось, что речь могла идти о внутреннем кровотечении, а не о коликах.

После случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Мать заявила, что не забирает тело ребёнка до завершения экспертиз, опасаясь утраты доказательств. Следственные органы проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее следователи завершили расследование уголовного дела о гибели новорождённого в Ханты-Мансийском автономном округе. Родственники считают виновными медиков окружной клинической больницы. Трагедия случилась во время родов. Семья утверждает, что врачи должны были сделать кесарево сечение из-за противопоказаний. Однако медики выбрали естественные роды. Экспертиза установила — медики ошиблись при расчёте веса плода и анатомических особенностей матери. Из-за этого ребёнок задохнулся.