В США автоугонщица взяла с собой «на дело» домашнего котёнка

В Соединённых Штатах стражи порядка задержали молодую пару, похитившую чужую машину. Когда 23-летняя девушка и её 29-летний спутник бросились в рассыпную, оперативники быстро нашли беглецов: женщина забилась под припаркованный пикап, судорожно прижимая к себе пушистого котёнка. Как пишет Hits 96, о собственной участи она переживала гораздо меньше, чем о судьбе питомца.

На кадрах, снятых нагрудной камерой полицейского, слышно, как задержанная в истерике взывает к блюстителям порядка. «Слушайте, ну можно мне забрать котёнка? Я просто хотела, чтобы он не пострадал», — лепетала она. Один из офицеров не сдержал иронии: «И это, по-твоему, безопасность?»

Котёнка изъяли и передали в местный приют для животных — с ним всё в порядке. Угонщице и её подельнику грозят обвинения в краже, сопротивлении при аресте, а также наказание по ряду других ранее выписанных ордеров.

В немецком Висбадене 15-летний подросток решил покорить сердце своей 14-летней возлюбленной эффектным поступком — угнал автобус. Как сообщает полиция Карлсруэ, ранним утром в пятницу юный ухажёр проник на территорию местного транспортного предприятия, откуда выехал на рейсовом автобусе. После этого он забрал девушку, чтобы подвезти её до школы в соседнем Карлсруэ.