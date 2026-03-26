26 марта, 16:54

Появились фото с пепелища двух домов после атаки ВСУ на Подмосковье

Обложка © Telegram / Денис Мордвинцев

Опубликованы кадры с места ЧП в Можайске Московской области, где два дома загорелись, предположительно, во время налёта украинских дронов. Снимки показал в телеграм-канале глава города Денис Мордвинцев. От строений практически ничего не осталось.

«На месте работают специальные службы, в том числе Следственный комитет, которые устанавливают точные причины случившегося», — отметил чиновник.

Жертв нет. Спастись успели пенсионерка с двумя внуками. Мордвинцев пообещал, что власти помогут с временным размещением лишившимся жилья. Он также заверил, что проживание будет определяться так, чтобы дети имели возможность ходить в ту же школу.

«Оформим все необходимые документы для получения полной компенсации. Будем сопровождать семьи на всех этапах», — подчеркнул чиновник.

Один из крупнейших элеваторов Европы повреждён при атаке ВСУ на Херсонщине
Как уже сообщалось, в Можайском городском округе Подмосковья произошёл пожар в частных домах. Предварительная причина — падение обломков беспилотника. Огонь повредил два строения: частный жилой дом и дачу. Эвакуированы женщина и двое её внуков — никто не пострадал.

Татьяна Миссуми
