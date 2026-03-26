26 марта, 17:41

Пять беспилотников сбиты над Новгородской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2

Российские средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотных летательных аппаратов над территорией Новгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дронов.

«Сегодня днём над территорией Новгородской области сбиты пять БПЛА. Спасибо нашим военным за работу», — говорится в сообщении губернатора.

Губернатор призвал жителей при обнаружении обломков беспилотников не приближаться к ним и не трогать их, а сразу сообщать по номеру 112. В регионе объявлялась угроза атаки БПЛА и возможные перебои в работе мобильного интернета.

В Запорожской области умерла женщина, пострадавшая при атаке дрона на АЗС

Ранее сообщалось, что в период с 13:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотников самолётного типа. Беспилотники сбивали над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Новгородской, Тверской, Тульской областей, Республики Крым и Московского региона.

Анастасия Никонорова
