Мерабова назвала цензуру сигарет идиотизмом, подрывающим доверие молодёжи

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Заслуженная артистка России Мариам Мерабова заявила, что цензурирование сигарет и сцен с курением в кино не достигает цели, а лишь подрывает доверие молодого поколения к взрослым. Своим мнением она поделилась в эксклюзивном интервью писателю Михаилу Шахназарову, передаёт «Абзац».

Певица назвала подобную практику «идиотизмом» и провела параллель с цензурой времён коммунистов. По её словам, молодые люди видят эту неправду, перестают доверять взрослым и уходят за информацией в интернет.

«Вы замарываете сигарету, но вы тут же делаете всё, чтобы не было нормального образования», — подчеркнула Мерабова.

Заслуженный учитель России предупредил о последствиях маркировки книг
Заслуженный учитель России предупредил о последствиях маркировки книг

Ранее в России предложили запретить продавать чипсы детям до 14 лет. Депутат Виталий Милонов указал, что жареная картошка — это не просто вредная быстрая еда, а букет несъедобных ингредиентов. И детям нужно прививать настороженное отношение к этой еде.

