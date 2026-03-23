Заслуженный учитель России предупредил о последствиях маркировки книг

Российский книжный союз опубликовал перечень из 1106 произведений, которые подлежат маркировке по закону против пропаганды наркотиков. Заслуженный учитель России Евгений Ямбург назвал это решение глупым.

Ямбург в беседе с «Ридусом» подчеркнул: даже если книги изымут из магазинов и библиотек, они останутся в интернете, а запрет лишь превратит их в «сладкий плод», к которому потянутся читатели.

Педагог напомнил о предыдущих подобных кампаниях. В разгар борьбы с курением пытались запретить мультфильм «Ну, погоди!» (волк курит), в кинолентах стали затушевывать кадры с сигаретами. Под цензуру попал даже Пётр I, которого невозможно представить без трубки, а также Штирлиц и Шелленберг из «Семнадцати мгновений весны».

Напомним, ранее в России романы Ремарка и Стейнбека включили в перечень для маркировки. Решение связано с изменениями в законодательстве, вступившими в силу с 1 марта. Они предусматривают ответственность за распространение произведений, содержащих упоминания запрещённых веществ.