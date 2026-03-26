Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 марта, 18:32

Пропавшая студентка из Одинцова перед исчезновением искала уролога в Сербии

Кристина. Обложка © SHOT

Пропавшая студентка из Одинцово, чьё исчезновение вызвало широкий резонанс, перед тем как перестать выходить на связь, искала уролога в Сербии. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

По данным телеканала, Кристина подозревала у себя проблемы с почками и хотела срочно записаться к специалисту. После этого студентка перестала появляться в соцсетях. Сейчас родные активно занимаются её поисками.

Напомним, 21-летняя студентка из подмосковного Одинцова Кристина М. пропала без вести в Турции. Она прилетела в страну 17 марта, что случилось дальше — неизвестно. Родители Кристины всерьёз опасаются, что девушка могла быть похищена или попасть в руки торговцев людьми. Сестра пропавшей рассказала, что перед вылетом из России та упоминала, что опасается какого-то мужчину.

Юрий Лысенко
