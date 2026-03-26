«Боялась какого-то мужчины»: Студентка из Одинцова бесследно пропала в Турции

21-летняя студентка из подмосковного Одинцова Кристина М. бесследно исчезла в Турции. По информации SHOT, родители девушки опасаются, что она могла стать жертвой торговли людьми или незаконного удержания.

В конце февраля Кристина улетела в Сербию, но родным сказала, что отправляется в Сочи. В середине марта она вышла на связь с мамой и сообщила, что находится в Белграде. Последний след девушки обрывается в Турции — 17 марта она прилетела туда по своему паспорту, после чего перестала выходить на связь. По словам сестры Кристины, перед отъездом из России она говорила, что боится какого-то мужчины.

Родители обратились с заявлениями в Генконсульство Сербии и Турции. Девушка учится и в свободное время работает нутрициологом.

