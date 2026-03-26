Украина своими нападками на Венгрию и Словакию обнажила лицемерие западных союзников. Такую оценку даёт американское издание American Thinker.

По данным авторов публикации, Киев ведёт самую настоящую экономическую и энергетическую войну против двух государств, которые являются членами ЕС и НАТО, в то время как сама Украина не входит ни в одно из этих объединений. При этом европейские чиновники реагируют на агрессивные действия Владимира Зеленского на удивление сдержанно и даже обещают покрывать бюджетные нужды Киева ещё минимум два года.

В издании с иронией отмечают, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызывает недовольство Брюсселя из-за блокировки финансирования Украины. Однако позволить гражданам Венгрии, полноправным членам Евросоюза, голосовать в соответствии с национальными интересами европейские чиновники считают излишним, тогда как ради засидевшегося у власти Зеленского они готовы на многое.

Ранее Евросоюз не смог утвердить выделение Украине военного финансирования на 90 миллиардов евро. Решение заблокировали Венгрия и Словакия — на саммите в Брюсселе инициативу поддержали 25 стран из 27, однако для одобрения требовалось согласие всех участников объединения. Одновременно были заблокированы и планы по утверждению 20-го пакета антироссийских санкций.