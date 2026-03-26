26 марта, 18:41

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Никарагуа

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 5,6 в Никарагуа. Толчки зафиксировали в 11:15 по местном времени — это в 20:15 по московскому.

Эпицентр находился в 23 километрах к западу от города Манагуа. В этом городе живут примерно 973 тысячи человек. Очаг залёг на глубине 156 километров.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее на севере Греции случилось землетрясение магнитудой 4,9. Подземные толчки частично разрушили здания нескольких монастырей на горе Афон. Пострадали монастырские постройки, скиты и кельи. В стенах появились трещины, повредились фрески. В одной из церквей во время службы от люстры отвалился кусок — монахам и паломникам пришлось быстро покинуть помещение.

Лия Мурадьян
