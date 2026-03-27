МИД Турции заявил об угрозе судоходству после атаки на танкер в Чёрном море

Анкара резко отреагировала на инцидент с танкером Altura в Чёрном море. В МИД Турции заявили, что атака нарушает нормы международного права и несёт серьёзные риски для всего региона.

Официальный представитель ведомства Онджу Кечели подчеркнул, что подобные действия угрожают не только экипажам судов, но и экологической безопасности, а также стабильности судоходства.

«Такие нападения в пределах нашей исключительной экономической зоны представляют серьёзную угрозу жизни, имуществу и навигации», – отметил дипломат.

В Анкаре добавили, что продолжают контакты с заинтересованными сторонами, чтобы не допустить дальнейшей эскалации в акватории Чёрного моря.

