Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 марта, 21:59

МИД Турции заявил об угрозе судоходству после атаки на танкер в Чёрном море

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piotr Piatrouski

Анкара резко отреагировала на инцидент с танкером Altura в Чёрном море. В МИД Турции заявили, что атака нарушает нормы международного права и несёт серьёзные риски для всего региона.

Официальный представитель ведомства Онджу Кечели подчеркнул, что подобные действия угрожают не только экипажам судов, но и экологической безопасности, а также стабильности судоходства.

«Такие нападения в пределах нашей исключительной экономической зоны представляют серьёзную угрозу жизни, имуществу и навигации», – отметил дипломат.

В Анкаре добавили, что продолжают контакты с заинтересованными сторонами, чтобы не допустить дальнейшей эскалации в акватории Чёрного моря.

В Турции заявили, что танкер Altura с нефтью из РФ атаковал безэкипажный катер

Ранее Life.ru писал, что на фоне растущей напряжённости в регионе США неожиданно сделали шаг назад. Американский лидер Дональд Трамп объявил о десятидневной паузе в ударах по энергетической инфраструктуре Ирана по просьбе Тегерана. По его словам, переговоры продолжаются и идут «очень хорошо», несмотря на общий накал ситуации.

Юния Ларсон
