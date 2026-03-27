


26 марта, 22:21

Иран обвинил экс-игрока РПЛ в пособничестве противнику и изымет его имущество

Снимок Азмуна в ОАЭ. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sardar_azmoun

Правительство Ирана примет меры против бывшего футболиста РПЛ Сердара Азмуна. Власти обвиняют его в поддержке Израиля и США. Об этом сообщает агентство Fars.

Сейчас Азмун выступает за арабский клуб «Шабаб Аль-Ахли». Бывший нападающий «Зенита», «Ростова» и «Рубина» попал в список из 16 человек, которых обвинили в «пособничестве противнику». Прокуратура провинции Голестан постановила изъять их имущество в пользу государства.

Следователи утверждают, что футболист живёт за границей и помогает противникам Исламской Республики. Конкретные детали обвинений пока не раскрывают.

Ранее Азмуна исключили из состава сборной Ирана. Поводом стала фотография с руководством Объединённых Арабских Эмиратов. Футболист опубликовал снимок с лидером страны Мухаммадом ибн Заидом. В Иране этот поступок расценили как открытое одобрение властей ОАЭ.

Лия Мурадьян
