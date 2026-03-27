Путин поздравил служащих с Днём войск национальной гвардии

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих, сотрудников, ветеранов и гражданский персонал Росгвардии с Днём войск национальной гвардии. Видеопоздравление разместила пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Росгвардия, которую создали десять лет назад, заняла важное место в системе обеспечения государственной и общественной безопасности. Ведомство защищает права и свободы граждан России.

Президент перечислил основные задачи ведомства — борьбу с терроризмом и экстремизмом, включая задержание особо опасных преступников, поддержку оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, охрану значимых режимных объектов, а также государственный контроль оборота оружия.

«Знаю, что по всем этим направлениям идёт профессиональная, ответственная работа: наращиваются оперативно-служебные возможности, накапливается уникальный опыт противодействия современным угрозам», — сказал президент.