26 марта, 22:28

Путин поздравил служащих с Днём войск национальной гвардии

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих, сотрудников, ветеранов и гражданский персонал Росгвардии с Днём войск национальной гвардии. Видеопоздравление разместила пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Росгвардия, которую создали десять лет назад, заняла важное место в системе обеспечения государственной и общественной безопасности. Ведомство защищает права и свободы граждан России.

Поздравление Путина с Днём войск национальной гвардии. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Президент перечислил основные задачи ведомства — борьбу с терроризмом и экстремизмом, включая задержание особо опасных преступников, поддержку оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, охрану значимых режимных объектов, а также государственный контроль оборота оружия.

«Знаю, что по всем этим направлениям идёт профессиональная, ответственная работа: наращиваются оперативно-служебные возможности, накапливается уникальный опыт противодействия современным угрозам», — сказал президент.

Путин: Россия должна быть сильной и единой для ответа на «вызов времени»

Ранее Путин подчёркивал, что без суверенитета невозможно защитить фундаментальные интересы страны. Он напомнил — в России уже запустили национальные проекты с соответствующими задачами.

