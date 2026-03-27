Юрист раскрыла формулу идеального расчёта финансовой компенсации при увольнении

При увольнении важно не только знать перечень положенных выплат, но и правильно определить основание расторжения договора. От этого зависит получит ли сотрудник минимальные выплаты или полноценную финансовую компенсацию. Об этом в беседе с Life.ru рассказала кандидат юридических наук Людмила Айвар.

В России процедура увольнения строго регламентирована. В последний рабочий день сотруднику обязаны выплатить все причитающиеся суммы — это требование статьи 140 Трудового кодекса РФ. Базовый минимум включает заработную плату за отработанное время и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Основные споры возникают дальше. При сокращении штата или ликвидации компании работник имеет право на выходное пособие в размере среднего месячного заработка с возможностью сохранения дохода на период трудоустройства. На практике это требование нередко игнорируется или подменяется увольнением «по собственному желанию», что можно оспорить в суде.

Особая категория — увольнение по соглашению сторон. Закон (ст. 78 ТК РФ) не фиксирует конкретные суммы, поэтому размер компенсации становится предметом переговоров. Именно здесь сотрудники чаще всего теряют деньги, недооценивая свою позицию. Людмила Айвар Кандидат юридических наук, юрист

Отдельно эксперт обратила внимание на премии. Работодатели нередко пытаются исключить их из расчёта, ссылаясь на необязательный характер выплат. Однако судебная практика Верховного суда РФ показывает: если премия носит системный характер и закреплена во внутренних документах, она считается частью заработной платы и подлежит выплате.

При задержке расчёта работодатель обязан выплатить компенсацию, а в некоторых случаях — и возместить моральный вред.

«Проблема не в законе, а в его применении. Работник часто подписывает документы не читая, а работодатель этим пользуется», — заключила Айвар.

Ранее стало известно, что работодатель вправе уволить токсичного сотрудника, хотя сам термин в Трудовом кодексе РФ отсутствует. Юридически прекратить трудовые отношения с таким подчинённым можно только на основании реальных дисциплинарных нарушений, поскольку негативное поведение всегда выражается в конкретных действиях.