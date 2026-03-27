Марию Погребняк под конвоем сопроводили в полицию из-за наезда на мужчину

Бывшую супругу футболиста Павла Погребняка, блогерша Марию Погребняк, доставили в отделение полиции. Причиной стало заявление мужчины, который обвинил её в наезде 4 марта. Как рассказала сама Мария, сотрудники остановили её, сообщив, что автомобиль находится на особом контроле.

Марию Погребняк доставили в отделение полиции.

В отделении выяснилось, что пострадавший приложил справку об ушибе грудной клетки. Сама блогерша утверждает, что сразу после инцидента мужчина отказался от претензий, сославшись на скачок давления. Очевидцы тогда говорили, что он пытался получить от неё деньги.

7 марта, по словах Погребняк, тот же гражданин подал заявление. Полиция пыталась связаться с ней, но не смогла, после чего машину объявили в розыск. В отделении Мария предоставила записи с камер видеонаблюдения и была отпущена. Она считает, что мужчина пытается таким образом заработать.

