27 марта, 01:14

Алкоголикам в Польше назначили пособие по ₽44 000 в месяц

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tattoboo

В Польше нетрудоустроенные люди с алкогольной зависимостью получили право на ежемесячное пособие. Размер выплаты зависит от степени нетрудоспособности, которую вызвал алкоголизм. Об этом сообщили в Управлении социального страхования Польши (ZUS).

«Теперь лица, страдающие алкоголизмом и являющиеся по этой причине нетрудоспособными, имеют право на ежемесячное пособие», — приводит комментарий представителя управления РИА «Новости».

При полной нетрудоспособности сумма составит 1971 злотый брутто — около 43,8 тысячи рублей. При частичной нетрудоспособности выплатят 1478 злотых брутто — примерно 32,8 тысячи рублей.

Получить пособие можно только после медицинского подтверждения диагноза. Управление заложило на эти цели около 50 миллионов злотых брутто в год — это примерно 1,1 миллиарда рублей.

Минтруд РФ планирует обновить правила назначения единого пособия многодетным

Ранее в Германии заявили о планах ограничить выплаты по безработице для украинских мужчин призывного возраста. Политики считают, что молодые украинцы, способные воевать, не должны автоматически получать немецкие социальные пособия.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Лия Мурадьян
