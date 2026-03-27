Начальник штаба ЦАХАЛ заявил о критическом состоянии армии Израиля

Начальник Генерального штаба Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир выразил серьёзную обеспокоенность будущим армии страны. По его словам, нехватка личного состава в ЦАХАЛ может привести к катастрофическим последствиям, передаёт Jerusalem Post.

«Если не будет найдено решение проблемы нехватки личного состава, армия Израиля может вскоре развалиться», – заявил генерал на заседании кабинета безопасности, подчеркнув остроту ситуации.

Эксперт отметил, что речь идёт не просто о кадровом кризисе, а о системной проблеме, которая способна дестабилизировать весь оборонный потенциал страны. Замир предупредил, что без срочных мер по пополнению рядов армии еврейское государство рискует столкнуться с серьёзными последствиями для национальной безопасности.

Ранее в ЦАХАЛ ответили на вопрос о возможности Израиля взломать камеры наблюдения в Москве. Вопрос возник после публикаций о том, что взлом камер помог израильтянам ликвидировать иранского лидера.