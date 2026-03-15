В ЦАХАЛ ответили на вопрос о возможности Израиля взломать камеры наблюдения в Москве

Представитель Армии обороны Израиля прокомментировала гипотетическую возможность слежки за российской столицей. Вопрос возник после публикаций о том, что взлом камер помог израильтянам ликвидировать иранского лидера.

В эфире Радио РБК пресс-секретарь ЦАХАЛ на русском языке Анна Уколова заявила, что у военных «довольно серьёзные возможности». Однако, отвечая на вопрос о Москве, она предпочла дипломатичный тон.

«Я надеюсь, что Москва на данный момент зла Израилю не желает. Мне хочется в это верить», — сказала Уколова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве не опасаются, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке отвлечёт Вашингтон от украинского урегулирования, поскольку текущие контакты с американскими партнёрами не дают оснований для таких сомнений. Он также отметил, что Россия высоко ценит готовность США оказывать содействие в поиске мирного решения вокруг украинского кризиса.

Напомним, утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по крупным городам, включая Тегеран. В результате бомбардировок погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников, в стране объявлен 40-дневный траур. Тегеран ответил ударами по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.