Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 03:10

WSJ: Пентагон намерен отправить ещё 10 тысяч военных на Ближний Восток

Пентагон обсуждает планы отправки дополнительных войск на Ближний Восток. Командование ведёт переговоры об этом, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа об успешных переговорах с Тегераном. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Новые силы могут включить до 10 тысяч военнослужащих и бронетехнику. Они присоединятся к пяти тысячам морских пехотинцев и десантников 82-й воздушно-десантной дивизии, которых уже направили в регион.

Пока неизвестно, куда именно отправят подкрепление. Издание предполагает, что войска разместят недалеко от границы Ирана и острова Харк. Через этот остров Иран экспортирует 90% своей нефти.

МАГАТЭ предупредило об угрозе ядерной аварии на АЭС «Бушер» в Иране

Ранее США приостановили удары по энергетическим объектам Ирана на десять дней. Дональд Трамп сообщил — инициатором паузы выступило правительство Исламской Республики.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar