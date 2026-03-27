WSJ: Пентагон намерен отправить ещё 10 тысяч военных на Ближний Восток
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ermess
Пентагон обсуждает планы отправки дополнительных войск на Ближний Восток. Командование ведёт переговоры об этом, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа об успешных переговорах с Тегераном. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Новые силы могут включить до 10 тысяч военнослужащих и бронетехнику. Они присоединятся к пяти тысячам морских пехотинцев и десантников 82-й воздушно-десантной дивизии, которых уже направили в регион.
Пока неизвестно, куда именно отправят подкрепление. Издание предполагает, что войска разместят недалеко от границы Ирана и острова Харк. Через этот остров Иран экспортирует 90% своей нефти.
Ранее США приостановили удары по энергетическим объектам Ирана на десять дней. Дональд Трамп сообщил — инициатором паузы выступило правительство Исламской Республики.
Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.