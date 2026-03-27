Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 марта, 21:05

МАГАТЭ предупредило об угрозе ядерной аварии на АЭС «Бушер» в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SkazovD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SkazovD

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил серьёзную обеспокоенность из-за недавних атак около АЭС «Бушер» в Иране. По его словам, повреждение объекта с большим количеством ядерного топлива может привести к масштабному радиологическому инциденту, который затронет не только территорию Исламской Республики, но и соседние страны.

«Любые удары по активной атомной станции несут угрозу крупного ядерного инцидента», — подчеркнул Гросси.

Международное сообщество, по его словам, должно следить за безопасностью подобных объектов и предотвращать эскалацию конфликта.

Лавров опроверг передачу Россией Ирану разведданных в конфликте против США
Лавров опроверг передачу Россией Ирану разведданных в конфликте против США

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп приостановил удары по энергетическим объектам Ирана на десять дней. Президент США отметил, что пауза введена по просьбе Тегерана, чтобы дать шанс переговорам. Несмотря на напряжённость, глава Белого дома заявил, что переговорный процесс с Ираном идёт «очень хорошо» и стороны пытаются избежать дальнейшей эскалации.

Юния Ларсон
