Новый ГОСТ обяжет шариковые ручки писать с первого касания спустя три часа без колпачка

В России решили всерьёз заняться качеством шариковых ручек: впервые за десятилетия для них утвердили новый государственный стандарт с жёсткими требованиями к материалам, письму и даже «выживаемости» после падения.

Как выяснило РИА «Новости», Росстандарт принял обновлённый ГОСТ, который вступит в силу уже в сентябре 2026 года. Прежний стандарт действовал с 1992 года и фактически устарел.

В новом документе впервые подробно прописаны требования к материалам и конструкции изделий. Металлические детали должны быть изготовлены из коррозионно-стойких сплавов и иметь защитное покрытие, а все элементы ручек – быть безопасными для здоровья человека.

Особое внимание уделено качеству письма. Согласно ГОСТу, ручка обязана писать без нажима с первого касания бумаги, даже если она пролежала три часа без колпачка. При этом линия не должна «пробиваться» на другую сторону листа.

Также стандарт регламентирует ресурс стержня: он должен обеспечивать непрерывную линию не менее 400 метров (для толстых стержней) и не менее 200 метров – для тонких. Кроме того, ручка должна выдерживать падение с высоты одного метра без разрушения деталей.

В ведомстве подчеркнули, что принятие ГОСТа – часть системной работы по наведению порядка на рынке школьных и письменных принадлежностей.

Ранее Life.ru писал, что это не единственное обновление стандартов в бытовых товарах. Уже с 1 мая в России начнут действовать новые правила для бритв – их тоже решили привести к современным требованиям. Производителям придётся учитывать безопасность, устойчивость к влаге и надёжность конструкции.