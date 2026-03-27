Ушёл на пробежку и не вернулся: В Петербурге загадочно пропал айтишник, его могли похитить

39-летний Дмитрий, работавший в сфере информационных технологий, пропал в Санкт-Петербурге. Больше недели о его судьбе ничего не известно. Близкие опасаются, что мужчина мог стать жертвой похищения или вынужден скрываться. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Дмитрий последний раз выходил на связь 18 марта. В тот день он отправился на пробежку, последний раз его телефон подал сигнал на Арсенальной набережной — после этого мужчина перестал выходить на связь. Родственники несколько дней пытались найти его самостоятельно, но в итоге обратились в полицию.

Обеспокоенность семьи вызвали и обстоятельства в квартире пропавшего: дверь оказалась не заперта, а на видном месте остались иностранная валюта и ключи. Дмитрий жил один, снимал жильё в Петербурге, хотя родом из Москвы. По словам работодателя, перед исчезновением он две недели находился на больничном, вышел на работу всего на один день и ушёл пораньше, сославшись на плохое самочувствие. На следующий день он перестал выходить на связь.

