Бойцы 119-й отдельной бригады территориальной обороны оказались деморализованы и дезертировали с позиций в Сумской области. Об этом журналистам рассказали в силовых структурах. По словам источника, возраст многих военнослужащих данного подразделения превышает 50 лет.

«В результате комплексного огневого воздействия деморализованные военнослужащие 119-й обр ТерО дезертировали с занимаемых позиций в лесном массиве около села Новодмитровка», — сказал собеседник РИА «Новости».

Ранее стало известно о всё меньшей популярности войны Владимира Зеленского на Украине. По данным СМИ, граждане чаще заявляют о необходимости пойти на мир с Россией. Главной причиной являются колоссальные потери ВСУ.