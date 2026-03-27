В США в аварии на мотоцикле погиб известный кантри-певец Ронни Боуман

Знаменитый американский кантри-исполнитель Ронни Боуман скончался после ДТП в штате Теннесси. Об этом написала его супруга Гарнет Боуман в соцсетях музыканта.

Всё случилось 22 марта в городе Эшланд-Сити. 64-летний исполнитель попал в аварию на мотоцикле и был экстренно доставлен в больницу Нэшвилла. Однако спасти его врачам не удалось — артист скончался от полученных травм.

«Ронни был любим многими в нашем музыкальном сообществе, которых он так сильно любил... и мы безмерно благодарны за всю любовь и излияние к нам уже», — написала супруга Боумана.

Ронни Боуман был известен по выступлениям в составе группы The Renegades, а также сольной карьерой в жанре кантри и рокабилли. Его творческий путь начался в конце 1980-х годов в известных коллективах, игравших блюграсс. В 1994 году он стартовал сольную карьеру, выпустив за её время пять альбомов. В 1995, 1998 и 1999 годах Боумен удостаивался звания «Лучший мужской вокалист года» по версии Международной ассоциации блюграсс-музыки. Помимо этого, артист был известен плодотворным сотрудничеством с целым рядом мировых звёзд, среди которых — Крис Стэплтон, Лоретта Линн, лидер Creedence Clearwater Revival Джон Фогерти и другие.

Ранее на 87-м году жизни скончался американский композитор и автор песен Чип Тейлор (настоящее имя — Джеймс Уэсли Войт). Он ушёл из жизни 23 марта в возрасте 86 лет. Тейлор приходился братом известному актеру Джону Войту, отцу Анджелины Джоли. Наибольшую известность ему принесла композиция Wild Thing, которая в 1966 году стала суперхитом в исполнении группы The Troggs и впоследствии вошла в число классических рок-стандартов.