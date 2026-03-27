27 марта, 05:40

Техник: Российские дроны работают на отечественных деталях и прошивке

Российский беспилотник «Герань-4+». Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Российские беспилотники, используемые армией в ходе СВО, работают на отечественных комплектующих. Об этом журналистам рассказал техник FPV-дронов с позывным Механик. По словам военнослужащего, в этом отличие наших «птиц» от украинских.

«У них в основном детали китайского производства, купленные может также где-то на маркетплейсах», — сказал Механик.

По словам техника, сборку украинских беспилотников сложно назвать передовой. При этом наши дроны имеют даже отечественную прошивку.

Ранее эксперт назвал отличие российского беспилотника «Князь Владимир». По его словам, данный дрон способен летать на 50 километров, а в программное обеспечение заложен образ цели. Благодаря этому, после захвата объекта «князь» может достичь её без участия оператора.

BannerImage
Матвей Константинов
