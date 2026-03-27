Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 марта, 05:53

В Болгарии женщина за 15 минут порезала ножом четырёх немцев

В центре Софии задержана женщина, подозреваемая в нападении с ножом на четырёх граждан Германии. Об этом сообщает болгарское агентство БТА.

Два инцидента произошли вечером в четверг с интервалом в 15 минут. Сначала злоумышленница ранила двух мужчин, а затем — двух девушек. Все четверо пострадавших оказались гражданами Германии.

По данным полиции, задержанной 39 лет, иные подробности о ней не раскрываются. Пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Напал без причины: В Балтийске задержан 20-летний парень, изрезавший продавщицу АЗС
Ранее в Нижневартовске полицейские задержали 47-летнего мужчину, который с ножом преследовал прохожего на улице. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве — фигуранту грозит арест или крупный штраф. На момент инцидента югорчанин находился в состоянии опьянения, ранее он уже привлекался за уголовные преступления.

Владимир Озеров
