В Болгарии женщина за 15 минут порезала ножом четырёх немцев

В центре Софии задержана женщина, подозреваемая в нападении с ножом на четырёх граждан Германии. Об этом сообщает болгарское агентство БТА.

Два инцидента произошли вечером в четверг с интервалом в 15 минут. Сначала злоумышленница ранила двух мужчин, а затем — двух девушек. Все четверо пострадавших оказались гражданами Германии.

По данным полиции, задержанной 39 лет, иные подробности о ней не раскрываются. Пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

