Напал без причины: В Балтийске задержан 20-летний парень, изрезавший продавщицу АЗС

В Балтийске Калининградской области произошло жестокое нападение на сотрудницу автозаправки. 20-летний молодой человек приехал на АЗС из Гурьевска, зашёл в магазин при станции и неожиданно набросился на кассиршу с ножом. Кадры инцидента опубликовала пресс-служба регионального УМВД.

Момент нападения и фрагменты допроса. Видео © Telegram / МВД 39

Женщина получила несколько тяжёлых ранений и сейчас находится в реанимации. Нападавшего оперативно задержали и доставили в отдел полиции. На допросе он пояснил, что взял родительскую машину и отправился «искать жертву».

В настоящее время правоохранители выясняют мотивы преступника и все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

