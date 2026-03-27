Почти 60 нелегалов вернутся на родину после рейда в Подмосковье

В ходе рейда в Подмосковье полицейские выявили 60 выходцев из стран Азии и Латинской Америки, находившихся в России незаконно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В Подмосковье полицейские выявили 60 нелегалов из стран Азии и Латинской Америки. Видео © Telegram / Подмосковная полиция

По итогам проверки к административной ответственности привлекли всех 60 человек. В отношении 56 из них составлены протоколы по статье 18.8 КоАП РФ за нарушение правил въезда и режима пребывания. Ещё четверо не имели патента на работу (ст. 18.10 КоАП РФ). Каждому нарушителю назначен штраф в 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны.

Кроме того, полицейские задержали 28-летнего уроженца ближнего зарубежья, который находился в межгосударственном розыске за преступление на территории другого государства. Он помещён в изолятор для последующей экстрадиции. Рейд прошёл в складских помещениях и точках общепита.в

