Минздрав включил тест ДНК ВПЧ в первый этап диспансеризации для женщин

Анализ на ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска теперь входит в первый этап диспансеризации. Об этом говорится в медицинских рекомендациях по оценке репродуктивного здоровья, утверждённых Минздравом России. С документом ознакомилось РИА «Новости».

Исследование проводится женщинам в возрасте от 21 до 49 лет с периодичностью раз в пять лет. При положительном результате теста частота увеличивается до одного раза в год.

Помимо этого, изменился подход к проведению жидкостного цитологического исследования микропрепарата шейки матки — метода, который позволяет выявить аномальные изменения на ранних стадиях: от воспаления до предраковых состояний и рака. Теперь при положительном тесте на ВПЧ цитологию назначают ежегодно. Ранее исследование проводилось независимо от результата на вирус: раз в три года для женщин 21–29 лет и раз в пять лет — для пациенток 30–49 лет.

Ранее появлялась информация о планах включить вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ) в национальный календарь профилактических прививок. Этот вопрос сейчас находится на финальной стадии согласования. Ожидается, что после завершения производства отечественного препарата и утверждения всех необходимых нормативных актов вакцинация станет бесплатной для населения — предположительно, начиная с 2027 года.