Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 06:49

В РФ создали боеприпас, способный поражать дроны из подствольного гранатомёта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Ученые Новосибирского государственного технического университета доработали боеприпас для подствольных гранатометов. Как следует из патентной документации, он предназначен для поражения низколетящих беспилотников. Ранее подобные решения использовали сеть из прочных нитей, которая при раскрытии часто спутывалась, из-за чего теряла эффективность. Новая конструкция устраняет эту проблему.

«Техническим результатом предлагаемой полезной модели является усовершенствование работы механизма разворачивания сети, обеспечивающая гарантированное получение поражающей поверхности без спутывания», — говорится в документах.

Также обновлен предохранительный механизм. Он снижает риск случайного срабатывания и повышает надежность применения. После выстрела пиротехнический состав задает момент раскрытия, а грузы быстро растягивают нити, формируя сеть над целью.

Российский боец Александр рассказал, как сбивает дроны ВСУ верёвками с гайками
Ранее техник рассказал, что российские беспилотники работают на отечественных деталях и прошивке. Украинские же, наоборот, на китайских или комплектующих, купленных на маркетплейсах.

Матвей Константинов
  • Новости
  • ВС РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar