В Курской области за сутки сбили 52 украинских беспилотника

За минувшие сутки в небе над Курской областью сбили 52 украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«38 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 14 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», — написал глава региона.

Никто не пострадал, однако есть последствия «на земле»: в селе Новоивановка Рыльского района повреждены остекление и фасад четырёх домовладений, а в деревне Ярославка Хомутовского района — трактор, автомобиль и фасад гаража.

Ранее силы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать Ленинградскую область минувшей ночью. В регионе уже отменили воздушную опасность.