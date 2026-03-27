Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 марта, 07:03

В Курской области за сутки сбили 52 украинских беспилотника

ЗРПК «Панцирь-С», стоящий на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

За минувшие сутки в небе над Курской областью сбили 52 украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«38 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 14 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», — написал глава региона.

Никто не пострадал, однако есть последствия «на земле»: в селе Новоивановка Рыльского района повреждены остекление и фасад четырёх домовладений, а в деревне Ярославка Хомутовского района — трактор, автомобиль и фасад гаража.

В РФ создали боеприпас, способный поражать дроны из подствольного гранатомёта
Ранее силы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать Ленинградскую область минувшей ночью. В регионе уже отменили воздушную опасность.

Матвей Константинов
