Россиян призвали ежедневно проводить 20 минут в одиночестве

Клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, сколько времени необходимо выделять на уединение, чтобы избежать психоэмоциональной перегрузки. Международный день одиночества отмечался 26 марта, и эксперт пояснил, что, хотя само по себе это состояние разрушительно для социального существа, сейчас остро стоит противоположная проблема.

Многие практически не остаются наедине с собой: рядом всегда есть телефон, с которым общение не прерывается ни на минуту. Это приводит к перегрузке, агрессии и раздражительности. Чтобы спасти психику, важно ежедневно находить время для уединения. Достаточно всего 20 минут, но делать это нужно регулярно.

Самбурский в беседе с «Москвой 24» предложил простой способ, который называет «лавкинг» — от слова «лавка». Достаточно в перерыве от работы выйти, сесть и провести время без гаджетов и музыки в наушниках. Можно выпить кофе, ощутить его вкус и температуру, понаблюдать за прохожими, сосредоточиться на своих чувствах.

Кому-то в качестве такой паузы подойдут одиночные пробежки или прогулки с собакой. Главное — отказаться от гаджетов, чтобы перестать жить реакциями на чужие сообщения и требования.

Поначалу это может показаться сложным из-за ощущения, что время тратится впустую. Однако именно в такие моменты психика получает возможность перезагрузиться, чтобы затем оставаться здоровой и продуктивной.

А ранее учёные выяснили, что приём пищи в одиночестве может быть вреден для пожилых людей. По словам австралийских специалистов, пенсионеры, питающиеся в одиночестве, реже употребляют свежие фрукты, овощи и мясо, что приводит к непреднамеренной потере веса и повышенной хрупкости костей.