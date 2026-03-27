27 марта, 07:41

Захарова назвала варварским актом нападение на «Русский дом» в Праге

Обложка © rsvk

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова дала оценку нападению на «Русский дом» в Праге с использованием коктейлей Молотова. В беседе с ТАСС назвала произошедшее варварским актом.

Инцидент случился поздно вечером 26 марта. Неизвестные атаковали здание культурного центра, применив бутылки с зажигательной смесью.

Руководитель учреждения Игорь Гиренко уточнил, что злоумышленники бросили шесть «коктейлей Молотова». Три из них по счастливой случайности не сработали.

В настоящий момент детали происшествия выясняются.

Удар по «Русскому Дому» в Ливане назвали неспровоцированной агрессией
«Русские дома» (Россотрудничество) — это сеть представительств РФ за рубежом. Их задача — продвижение российской культуры, поддержка соотечественников и развитие международных гуманитарных, научных и образовательных связей. Центры организуют выставки, курсы русского языка, мероприятия для педагогов и выступают платформой для гуманитарного взаимодействия с другими странами. Нападение на «Русский дом» в Праге произошло как раз перед заключительным мероприятием в рамках Дней русской культуры.

Никита Никонов
