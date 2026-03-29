Тайны, страсти и озарения: Гороскоп на неделю 30 марта – 5 апреля для всех знаков зодиака с рунами

Март завершается, а впереди апрель с его непредсказуемыми переменами. Последняя неделя первого весеннего месяца и начало второго могут принести одним знакам зодиака долгожданные прорывы, а другим — серьёзные испытания. Для Life.ru рунолог Игорь Вечерский составил подробный гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля.

Знак зодиака Овен — Отал, Иса, Перевёрнутый Тейваз

Знак зодиака Овен: гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля 2026 с рунами. Фото © Life.ru

Неделя домашних дел, осознанной паузы и тактической дипломатии, Овен. Отал привлекает ваше внимание к семье, дому или вопросам недвижимости — здесь вас ждут приятные хлопоты. Иса советует замедлиться, чтобы всё обдумать и не наломать дров. Перевёрнутый Тейваз предостерегает от открытых конфликтов: сейчас лучше отступить, чем вступать в прямую борьбу.

Займитесь домом и близкими, но не торопитесь с выводами. Если чувствуете желание поспорить, сделайте паузу — позже вы поймёте, что это было мудрым решением. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Телец — Перевёрнутый Райдо, Феху, Наутиз

Знак зодиака Телец: гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля 2026 с рунами. Фото © Life.ru

Время небольших задержек, финансовых возможностей и заботы о здоровье, Телец. Перевёрнутый Райдо может принести изменения в планах или перенос поездок — не сопротивляйтесь, это к лучшему. Феху открывает денежные потоки: возможны неожиданные поступления или удачные приобретения. Наутиз напоминает: ваше самочувствие сейчас требует особого внимания.

Совет: «Отнеситесь к задержкам философски. Используйте высвободившееся время для заботы о себе. Деньги придут, когда вы расслабитесь».

Знак зодиака Близнецы — Соуло, Ингуз, Дагаз

Знак зодиака Близнецы: гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля 2026 с рунами. Фото © Life.ru

Неделя яркого успеха, страстного слияния и рассвета после тьмы, Близнецы! Соуло дарит вам уверенность и признание, вы в центре внимания. Ингуз углубляет отношения, переводя их на новый эмоциональный уровень. Дагаз подтверждает: самый трудный период остался позади, вас ждёт выход к свету. Это триумфальная комбинация.

Совет: «Сияйте и любите! Позвольте себе быть счастливыми и открытыми. Ваша энергия сейчас притягивает удачу».

Знак зодиака Рак — Ингуз, Райдо, Иса

Знак зодиака Рак: гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля 2026 с рунами. Фото © Life.ru

Период страстных перемен, активного движения и осмысленной паузы, Рак. Ингуз наполняет отношения эмоциями и зовёт к новому уровню близости. Райдо подталкивает к поездке или смене обстановки. Иса просит сделать остановку, чтобы не перегореть. Вам нужно совместить движение и покой.

Совет: «Отправляйтесь в путь с любимым человеком, но не торопите события. Паузы в дороге принесут самые ценные моменты».

Знак зодиака Лев — Эйваз, Йера, Дагаз

Знак зодиака Лев: гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля 2026 с рунами. Фото © Life.ru

Неделя преобразующих конфликтов, сбора урожая и долгожданного рассвета, Лев. Эйваз принесёт спор или противостояние, но именно через них вы измените реальность. Йера гарантирует, что ваши прошлые усилия принесут плоды. Дагаз обещает, что после всех испытаний наступит светлая полоса.

Совет: «Не бойтесь конфликтов — они станут трамплином. Ваш урожай уже близок, остался последний рывок».

Знак зодиака Дева — Перевёрнутый Эваз, Перевёрнутый Альгиз, Дагаз

Знак зодиака Дева: гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля 2026 с рунами. Фото © Life.ru

Время пересмотра долгосрочных планов, ослабленной защиты и грядущего рассвета, Дева. Перевёрнутый Эваз призывает скорректировать стратегические партнёрства и планы. Перевёрнутый Альгиз указывает, что интуитивная защита сейчас не на высоте — будьте внимательны. Дагаз обещает, что этот период неопределённости скоро закончится.

Совет: «Перепроверяйте информацию и не берите на себя лишнего. Скоро тучи рассеются, и вы увидите новые горизонты».

Знак зодиака Весы — Эваз, Феху, Перто

Знак зодиака Весы: гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля 2026 с рунами. Фото © Life.ru

Неделя активных перемен, финансовых открытий и тайн, Весы. Эваз ускоряет события, зовёт к переменам. Феху приносит денежные возможности и выгодные приобретения. Перто откроет скрытую информацию, которая поможет увеличить доход. Деньги придут через неожиданные каналы.

Будьте в движении и внимательны к знакам. То, что было скрыто, станет вашим ресурсом. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Скорпион — Хагалаз, Дагаз, Иса

Знак зодиака Скорпион: гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля 2026 с рунами. Фото © Life.ru

Период неожиданных перемен, рассвета после хаоса и необходимой паузы, Скорпион. Хагалаз принесёт встряску, которая разрушит отжившее. Дагаз обещает, что после этого наступит ясность. Иса советует не спешить с выводами, дать событиям устояться.

Совет: «Примите перемены, даже если они резкие. После бури дайте себе время на отдых и осмысление».

Знак зодиака Стрелец — Ансуз, Кено, Иса

Знак зодиака Стрелец: гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля 2026 с рунами. Фото © Life.ru

Время важных разговоров, творческих озарений и осознанной паузы, Стрелец. Ансуз принесёт новости или разговор, который вас вдохновит. Кено зажжёт огонь идей. Иса напоминает: не торопитесь с реализацией, дайте мыслям созреть.

Совет: «Слушайте и записывайте идеи, но не бросайтесь их воплощать сразу. Пауза сделает их сильнее».

Знак зодиака Козерог — Эйваз, Перевёрнутый Эваз, Перевёрнутый Турисаз

Знак зодиака Козерог: гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля 2026 с рунами. Фото © Life.ru

Неделя борьбы, которая изменит реальность, с акцентом на долгосрочные планы и решение старых проблем, Козерог. Эйваз принесёт конфликт, необходимый для перемен. Перевёрнутый Эваз советует смотреть в будущее и договариваться о взаимовыгодных условиях. Перевёрнутый Турисаз поможет аккуратно закрыть вопросы прошлого.

Совет: «Не уклоняйтесь от трудных разговоров. Используйте их, чтобы заложить фундамент на годы вперёд».

Знак зодиака Водолей — Перевёрнутый Уруз, Соуло, Лагуз

Знак зодиака Водолей: гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля 2026 с рунами. Фото © Life.ru

Время временного упадка сил, внутреннего сияния и интуитивного выхода, Водолей. Перевёрнутый Уруз может дать ощущение усталости — не геройствуйте. Соуло поддерживает вашу уверенность. Лагуз подскажет, когда и куда плыть по течению. Отдых и интуиция приведут к успеху.

Совет: «Позвольте себе расслабиться. Ваш внутренний свет и чутьё укажут путь, как только вы перестанете себя насиловать».

Знак зодиака Рыбы — Ансуз, Дагаз, Отал

Знак зодиака Рыбы: гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля 2026 с рунами. Фото © Life.ru

Неделя важных новостей, рассвета и укрепления домашнего очага, Рыбы. Ансуз принесёт весть или разговор, которые изменят ситуацию. Дагаз обещает выход из затянувшейся неопределённости. Отал фокусирует на доме и семье: именно здесь наступит желанная гармония. Совет: «Откройтесь диалогу и примите новости как подарок. Уделите время дому и близким — там вас ждёт радость».