Вика из «Кухни» разводится с мужем спустя пару месяцев после Огузка

Актриса Елена Подкаминская, получившая широкую известность благодаря роли в сериале «Кухня», и её муж Денис Гущин находятся в процессе развода. Информация об этом появилась на сайте Мирового суда Москвы.

Инициатором расторжения брака выступил бизнесмен — соответствующий иск был подан в конце декабря прошлого года. Сегодня, 27 марта 2026 года, назначено судебное заседание.

Подкаминская и Гущин заключили брак в 2017 году. За время совместной жизни у пары родились двое детей: 8-летняя дочь Ева и 6-летний сын Александр. Для актрисы это второй брак — ранее она была замужем за бизнесменом Александром Пляцевым, от которого воспитывает дочь Полину.

Теперь многие фаната сериала «Кухня» могут по-настоящему задуматься о том самом невероятном союзе между Викой и Максом, ведь недавно стало известно о разводе актёра Марка Богатырёва, который сыграл Огузка. Он расторгнул брак со своей супругой и актрисой Татьяной Арнтгольц. Артисты были в браке с 2020 года, а в 2021 году у них появился сын Данила.