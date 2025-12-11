Огузок из «Кухни» официально развёлся со звездой «Простых истин»

Артисты стали мужем и женой в 2020 году, а в 2021 у них родился сын Данила. В последние несколько месяцев в соцсестях и прессе заподозрили неладное в отношениях пары, но сами актёры никак не комментировали ситуацию. Казалось, в вопросе появилась ясность, когда в судебной картотеке появилась запись о бракоразводном процессе, однако Марк Богатырёв заявил, что это ошибка и развода не будет. Тем не менее вскоре стало понятно, что никакой ошибки нет: была назначена дата заседания суда. Сегодня в процессе была поставлена точка.