11 декабря, 09:39

Огузок из «Кухни» официально развёлся со звездой «Простых истин»

Марк Богатырёв и Татьяна Арнтгольц. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tarntgoltsofficial

Брак актёров Марка Богатырёва и Татьяны Арнтгольц официально расторгнут. Решение огласил мировой судья в Москве, сообщает РИА «Новости».

Судья удовлетворила иск Богатырёва о расторжении брака. Ни сами актёры, ни их представители на заседание не пришли.

«Исковые требования Богатырёва к Арнтгольц о расторжении брака удовлетворить. Брак расторгнуть»,огласила решение судья.

Артисты стали мужем и женой в 2020 году, а в 2021 у них родился сын Данила. В последние несколько месяцев в соцсестях и прессе заподозрили неладное в отношениях пары, но сами актёры никак не комментировали ситуацию. Казалось, в вопросе появилась ясность, когда в судебной картотеке появилась запись о бракоразводном процессе, однако Марк Богатырёв заявил, что это ошибка и развода не будет. Тем не менее вскоре стало понятно, что никакой ошибки нет: была назначена дата заседания суда. Сегодня в процессе была поставлена точка.

Юрий Лысенко
