Visa хочет зарегистрировать в России четыре товарных знака
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bjoern Wylezich
Американская компания Visa собирается запустить в России процесс регистрации четырёх товарных знаков. Заявки пришли от организации «Виза интернэшнл сервис ассосиэйшн» 25 марта. Об этом пишет ТАСС, ознакомившись с соответствующими документами.
Товарные знаки будут регистрироваться под разными классами международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Среди указанных категорий — подготовка и проведение строительных работ, услуги по обеспечению безопасности, транспортные перевозки и услуги связи.
Напомним, Visa и Mastercard ограничили работу в России после начала спецоперации в 2022 году. При этом карты всех российских банков продолжили работать внутри РФ, клиенты не потеряли доступ к своим счетам. В марте этого года стало известно, что Visa ограничила расчёты в Европейской экономической зоне картами, выпущенными тремя белорусскими банками. А в Госдуме предупредили россиян о растущих рисках использования Visa и Mastercard.
