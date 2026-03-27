27 марта, 08:22

Visa хочет зарегистрировать в России четыре товарных знака

Американская компания Visa собирается запустить в России процесс регистрации четырёх товарных знаков. Заявки пришли от организации «Виза интернэшнл сервис ассосиэйшн» 25 марта. Об этом пишет ТАСС, ознакомившись с соответствующими документами.

Товарные знаки будут регистрироваться под разными классами международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Среди указанных категорий — подготовка и проведение строительных работ, услуги по обеспечению безопасности, транспортные перевозки и услуги связи.

Напомним, Visa и Mastercard ограничили работу в России после начала спецоперации в 2022 году. При этом карты всех российских банков продолжили работать внутри РФ, клиенты не потеряли доступ к своим счетам. В марте этого года стало известно, что Visa ограничила расчёты в Европейской экономической зоне картами, выпущенными тремя белорусскими банками. А в Госдуме предупредили россиян о растущих рисках использования Visa и Mastercard.

Татьяна Миссуми
