Шанс 40%: На сколько взлетит нефть, если война с Ираном затянется ещё сильнее

Стоимость нефти может достигнуть 200 долларов за баррель, если война на Ближнем Востоке затянется до июня, а Ормузский пролив останется закрытым. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на итиков Macquarie Group.

Эксперты оценивают вероятность такого развития событий в 40%. При этом окончание войны уже в конце марта оценивается в 60%.

По мнению аналитиков, если пролив и далее будет закрыт, цены вырастут настолько, что исторически большой спрос на нефть начнёт сокращаться.

Напомним, закрытие Ираном Ормузского пролива обратило взоры всего мира на российскую нефть. Пока страны Персидского залива не могут зарабатывать на продаже «чёрного золота» из-за войны, наша страна реализует сорт Urals с премией. При этом раньше она продавалась с солидным дисконтом.