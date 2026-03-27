27 марта, 08:43

Шесть человек погибли при ударе США и Израиля по жилому району в Иране

Место удара по жилому району в Иране. Обложка © X / Warmonitor98

В результате удара Соединённых Штатов и Израиля по жилому району иранского города Кум погибли шесть человек. Об этом заявил заместитель начальника службы безопасности провинции Кум, слова которого приводит агентство Tasnim.

«В результате <...> атаки на три объекта гражданской инфраструктуры в районе Пардисан подтверждена гибель шести человек, число раненых пока неизвестно», — сообщил представитель иранских властей.

Шанс 40%: На сколько взлетит нефть, если война с Ираном затянется ещё сильнее
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что по просьбе правительства Ирана он приказал на 10 дней прекратить удары по энергетическим объектам на иранской территории. Видимо, вместо этого американская армия теперь атакует жилые дома.

Владимир Озеров
